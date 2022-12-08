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«Витязь» на своём льду крупно обыграл «Сочи», Владислав Кара оформил дубль

«Витязь» на своём льду крупно обыграл «Сочи», Владислав Кара оформил дубль
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Владислав Кара с передач Алексея Волгина и Дмитрия Кугрышева. Через четыре с половиной минуты счёт сравнял Кирилл Петьков с передач Юрия Александрова и Василия Мачулина.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Станислав Яровой с передач Алексея Волгина и Тайлера Граоваца. На 11-й минуте счёт 3:1 сделал Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова. Четвёртую шайбу хозяев забросил Степан Старков с передач Скотта Уилсона и Егора Воронкова.

Довёл счёт до крупного в середине третьего периода Станислав Яровой. Шестую шайбу в ворота «Сочи» забросил Дмитрий Кугрышев. Вторую шайбу «Сочи» в конце третьего периода забросил Дмитрий Завгородний.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кара (Волгин, Кугрышев) – 08:01 (5x4)   1:1 Петьков (Александров, Мачулин) – 12:26 (5x5)   2:1 Яровой (Волгин, Граовац) – 23:09 (5x5)   3:1 Кара (Рассказов) – 30:56 (5x5)   4:1 Старков (Уилсон, Воронков) – 33:22 (5x5)   5:1 Яровой (Граовац, Уилсон) – 52:03 (5x5)   6:1 Кугрышев (Руа, Яремчук) – 54:20 (5x5)   6:2 Завгородний (Точицкий, Гормли) – 56:52 (5x4)
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