«Витязь» на своём льду крупно обыграл «Сочи», Владислав Кара оформил дубль

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Владислав Кара с передач Алексея Волгина и Дмитрия Кугрышева. Через четыре с половиной минуты счёт сравнял Кирилл Петьков с передач Юрия Александрова и Василия Мачулина.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Станислав Яровой с передач Алексея Волгина и Тайлера Граоваца. На 11-й минуте счёт 3:1 сделал Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова. Четвёртую шайбу хозяев забросил Степан Старков с передач Скотта Уилсона и Егора Воронкова.

Довёл счёт до крупного в середине третьего периода Станислав Яровой. Шестую шайбу в ворота «Сочи» забросил Дмитрий Кугрышев. Вторую шайбу «Сочи» в конце третьего периода забросил Дмитрий Завгородний.