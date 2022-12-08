«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Нефтехимику» в гостях

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Металлург». Победу со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) одержали хозяева.
На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Брендан Лайпсик с передач Филиппа Майе и Григория Дронова.
На третьей минуте второго периода счёт сравнял Илья Федотов. На 16-й минуте периода вывел хозяев вперёд Булат Шафигуллин. Упрочил преимущество «Нефтехимика» на последней минуте второго периода Илья Федотов с передачи Анселя Галимова.
На 18-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Филипп Майе с передач Григория Дронова и Брендана Лайпсика.
Следующий матч «Металлург» проведёт дома с «Амуром». «Нефтехимик» сыграет с «Барысом».
- 8 декабря 2022
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