Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над минским «Динамо»

Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над минским «Динамо»
Комментарии

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл Вадим Мороз с передач Ника Меркли и Райана Спунера.

Во втором периоде дубль Никиты Гусева и гол Дамира Жафярова сделали счёт 3:1.

На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Джозеф Душак с передач Ника Меркли и Владимира Алистрова. Менее чем через минуту восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов с передач Джона Гилмора и Шона Лалонда. На 10-й минуте периода вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин. На 13-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Александр Волков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мороз (Меркли, Спунер) – 06:49 (5x5)   1:1 Гусев – 32:15 (5x5)   1:2 Гусев (Хуснутдинов, Яшкин) – 34:31 (5x5)   1:3 Жафяров (Хайруллин) – 35:23 (5x5)   2:3 Душак (Меркли, Алистров) – 41:34 (5x4)   3:3 Мартынов (Гилмор, Лалонд) – 42:22 (5x5)   3:4 Яшкин – 49:44 (5x5)   3:5 Волков (Зыков, Цицюра) – 52:31 (5x5)
Новость по теме
Попугаев и Дерябин устроили яркую драку в матче «Динамо» — СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022