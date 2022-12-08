Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над минским «Динамо»

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл Вадим Мороз с передач Ника Меркли и Райана Спунера.

Во втором периоде дубль Никиты Гусева и гол Дамира Жафярова сделали счёт 3:1.

На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Джозеф Душак с передач Ника Меркли и Владимира Алистрова. Менее чем через минуту восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов с передач Джона Гилмора и Шона Лалонда. На 10-й минуте периода вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин. На 13-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Александр Волков.