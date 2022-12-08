Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над минским «Динамо»
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В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.
На седьмой минуте первого периода счёт открыл Вадим Мороз с передач Ника Меркли и Райана Спунера.
Во втором периоде дубль Никиты Гусева и гол Дамира Жафярова сделали счёт 3:1.
На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Джозеф Душак с передач Ника Меркли и Владимира Алистрова. Менее чем через минуту восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов с передач Джона Гилмора и Шона Лалонда. На 10-й минуте периода вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин. На 13-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Александр Волков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мороз (Меркли, Спунер) – 06:49 (5x5) 1:1 Гусев – 32:15 (5x5) 1:2 Гусев (Хуснутдинов, Яшкин) – 34:31 (5x5) 1:3 Жафяров (Хайруллин) – 35:23 (5x5) 2:3 Душак (Меркли, Алистров) – 41:34 (5x4) 3:3 Мартынов (Гилмор, Лалонд) – 42:22 (5x5) 3:4 Яшкин – 49:44 (5x5) 3:5 Волков (Зыков, Цицюра) – 52:31 (5x5)
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