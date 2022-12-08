«Динамо» победило «Спартак» по буллитам в московском дерби

В Москве завершился «ретро-матч» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу по буллитам со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) одержали бело-голубые.

В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В третьем периоде на восьмой минуте счёт открыл защитник «Спартака» Тимур Хайруллин. Спустя две минуты счёт сравнял нападающий бело-голубых Илья Каблуков.

Победный буллит на счету нападающий московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.

После победы «Динамо» занимает пятое место в таблице Запада, «Спартак» идёт шестым.

Следующий матч команды сыграют также между собой, но уже на льду бело-голубых 20 декабря в 19:30 мск.