Никитин: «Куньлунь» заманил «Локомотив» в свою игру, и мы попались

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем» (0:1) и рассказал о том, что клуб планирует делать во время паузы.
«Мне нужно извиниться перед болельщиками, поскольку у нас ноль голов в матче на домашней площадке. Я считаю, что у нас должна быть ответственность за выполнение прямых обязанностей. «Куньлунь» заманил нас в свою игру, и мы попались. Когда хочешь зависеть от соперника, тебе, возможно, повезёт, а может, и не повезёт. Ты должен отталкиваться от себя, от своей психологии. К сожалению, мы сегодня надеялись, что повезёт. Реализация? Это в ту же корзину. Реализация – работа быстрых волокон, концентрация. Если это отсутствует, то и реализация моментов будет страдать.
Что будем делать в паузе? Постараемся отдохнуть и хорошо поработать. Зарядимся эмоциями. Думаю, что для многих эта пауза – долгожданная», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
Несмотря на поражение, «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
- 8 декабря 2022
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