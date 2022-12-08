Главный тренер «Нефтехимика»: рады, что мы победили перед перерывом такую грозную команду

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог игры с «Металлургом» (3:2) и оценил игру своих подопечных.
«Хороший, качественный хоккей с нашей стороны – очень дисциплинированно сыграли, совершили много полезных действий как в обороне, так и в атаке. Понравилось движение, очень достойный соперник, и рады, что мы победили перед перерывом такую грозную команду. Второй период оказался решающим. Знали, что у соперника сложный график, что они сыграли много матчей за короткий промежуток времени. Нашли в себе силы, нам нужны очки, переломили ход матча во втором периоде. Отлично сыграл Саша Судницин, Илья [Федотов] забил два гола – молодой парень растёт на глазах», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После победы «Нефтехимик» поднялся на 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 8 декабря 2022
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