Вудкрофт: минское «Динамо» ищет опытного забивалу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от СКА (3:5) рассказал о том, что клуб ищет нападающего.
«Можно точно сказать, что мы пытаемся найти опытного забивалу, снайпера, кого-то, кому не нужно много моментов, чтобы забить. Это бы сильно помогло команде, но в это время года таких игроков непросто найти, все их ищут. Ещё нам нужна глубина в атаке, у нас её сейчас нет. В дальнейшем это может стать проблемой, но мы это понимаем и руководство ищет, как в этом помочь. Глубина в защите у нас хорошая, а вратарской позиции не помешала бы глубина. Мы не хотим, чтобы было как в прошлом году, когда были травмы и нам пришлось переодевать полевых запасным вратарём. Если мы хотим, чтобы команда зашла далеко, нам надо решать эти вопросы», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 декабря 2022
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