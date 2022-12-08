Кудашов – о составе «Динамо»: мы не жалуемся, но сейчас не до жира

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

«Хочу поблагодарить зрителей, которые сегодня были, и организаторов такого матча. Все было на высшем уровнем. Атмосфера была подстать матчу. Игра была обоюдоострая, быстрая. Не совсем были свежими, так как у нас была шестая игра серии через день — это уже не первый раз в сезоне — четыре из них, если не ошибаюсь, в овертайме закончились. Свежести не было, но молодцы, нашли в себе силы и выиграли.

Играли идентичным составом, что и прошлый матч, за исключением вратаря? У нас есть травмированные и больные, сейчас не до жира. Тут мы не жалуемся, у многих ситуация такая. Кто вернётся сразу после паузы? Уил будет, но он не травмирован, у него другая ситуация. У него родился ребёнок, радостное событие, мы не могли не отпустить его. А по остальным пока вопрос», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.