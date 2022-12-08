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Сергей Светлов назвал причины поражения «Сочи» от «Витязя»

Сергей Светлов назвал причины поражения «Сочи» от «Витязя»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвёл итог матча с «Витязем» (2:6) и оценил игру Василия Мачулина.

«Были моменты, чтобы забить, но реализовать их мы не смогли. Не все работали на оборону до конца. Соперник превосходил нас в движении, заставлял ошибаться. Мы ошибались больше, чем хотелось. За это получали голы. 2:6 — счёт большой. Но работаем дальше. У нас целая плеяда молодых игроков, много молодых защитников без опыта игры в КХЛ. Четыре игры через день — видел, что в команде были уставшие. Плохую оценку вратарям не хочу давать, ребята боролись, как могли.

Дебют Мачулина? Впечатление оставил неплохое, но посмотрим дальше — место в составе не забронировано. Мотивация у «Сочи» сейчас одна — после травм лидеров, после вирусов — работать на завтрашний день, не сдаваться и радовать болельщиков игрой. Мы играем в хоккей, мы любим хоккей!», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

После поражения «Сочи» остаются на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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