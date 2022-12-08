Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев оценил крупную победу «Витязя» над «Сочи»

Буцаев оценил крупную победу «Витязя» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог игры с «Сочи» (6:2) и оценил игру Дмитрия Кугрышева.

«Тяжеловато входили в игру, но потом стали делать правильные вещи. Добавили в темпе, отсюда и конечный результат. С хорошим настроением уходим на паузу. Игра Кугрышева? Ждём большей пользы от него, адаптация идёт по плану. Яровой сыграл с канадцами и забил дважды? Нам нужен баланс и четыре равные звена, поэтому на протяжении всего сезона смотрим, кого с кем лучше пробовать. Максима Дорожко вызвали в сборную? И на Матч звёзд! Он молодец, заслужил своей игрой, своей работой, мы его поздравляем», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Витязь» проведёт в гостях со СКА 19 декабря.

Новость по теме
«Витязь» на своём льду крупно обыграл «Сочи», Владислав Кара оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022