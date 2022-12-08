Буцаев оценил крупную победу «Витязя» над «Сочи»
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог игры с «Сочи» (6:2) и оценил игру Дмитрия Кугрышева.
«Тяжеловато входили в игру, но потом стали делать правильные вещи. Добавили в темпе, отсюда и конечный результат. С хорошим настроением уходим на паузу. Игра Кугрышева? Ждём большей пользы от него, адаптация идёт по плану. Яровой сыграл с канадцами и забил дважды? Нам нужен баланс и четыре равные звена, поэтому на протяжении всего сезона смотрим, кого с кем лучше пробовать. Максима Дорожко вызвали в сборную? И на Матч звёзд! Он молодец, заслужил своей игрой, своей работой, мы его поздравляем», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Витязь» проведёт в гостях со СКА 19 декабря.
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