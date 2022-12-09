Гришин вышел во фраке и цилиндре, хоккеисты снесли судью. Лучшие фото дерби

В Москве прошёл «ретроматч» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу по буллитам со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) одержали бело-голубые.



Победный буллит на счету нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (2:1 Б) рассказал о том, смотрят ли бело-голубые в таблицу чемпионата.



«Обращали ли внимание на ситуацию в таблице перед дерби? Была бы одна команда на первом, а вторая на последнем, я не думаю, что накал был бы другой. Здесь именно принципиальные соперники, принципиальные игры. В такой ситуации особо на таблицу не смотришь. Скажу так, мы эту тему не обсуждали, но «Спартак» — «Динамо» — всегда заруба будь здоров.



Искали лишние передачи вместо упрощения игры? Правильно говорите. Перед третьим периодом сказали, что «Локомотив» накануне забил три шайбы бросками от синей линии от защитников. Делали акцент на это. То ли уважают друг друга игроки, то ли не осознают важность завершающего броска и не берут ответственность на себя, чтобы принести победу команде. Достаточно психологический момент, потому что быть лидером — это не просто передачу отдать, а взять ответственность на себя, забить гол при счёте 0:0 — это тоже непросто», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.