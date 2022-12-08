Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о дубле Овечкина в ворота «Филадельфии»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о дубле 37-летнего российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Капитан «столичных» обе шайбы забросил в пустые ворота.



«Ты наблюдаешь за ним каждый вечер, за тем, как усердно он играет, насколько он заботится об игре. Это то, чего иногда не замечаешь. Ты видишь это, потому что наблюдаешь за ним, когда он на льду, и замечаешь его страсть на льду… Он любит хоккей, он любит выходить на лёд, он любит усердно работать и тренироваться каждый день. Это великолепно — быть частью этого до сих пор», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.