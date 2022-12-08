Гришин: Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2 Б), оценил игру форварда бело-голубых Дмитрия Рашевского в буллитной серии и рассказал как он чувствовал себя сегодня во фраке.

«Острая игра. Голов мало, потому что вратари и полевые отлично проявили себя. Молодёжное звено выглядело у нас очень прилично. Соперник был мастеровитее на буллитах. Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах.

Как чувствовал себя во фраке? Ощущал себя как дирижёр в Большом театре.

Просели ли мы эмоционально, когда пропустили шайбу? Нет, там просто здоровый Джиошвили схватил шайбу, доставил на пятак, а там уже мяли, мяли и запихнули», — цитирует Гришина сайт «Спартака».