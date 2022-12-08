Бывший генменеджер сборной России сравнил Овечкина с Гретцки, Кросби и Макдэвидом

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею, а также московского «Динамо» Андрей Сафронов сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с лучшими игроками настоящего и прошлого.

«Кого вы считаете лучшим футболистом всех времен — Пеле или Марадону? Для меня Пеле — легенда. А Марадона всё-таки в современный футбол играл, был экипирован. Были другие сборы, другие мячи.

Думаю, что всё-таки надо соизмерять. Были другие правила, другая экипировка, другие вратари, их экипировка была меньше. При сегодняшней жизни и том хоккее, в который играет Национальная хоккейная лига, не обижайтесь, при всём уважении к Гретцки, он, наверное, не смог бы показать таких результатов, которые показывает Александр Овечкин.

Кросби, Макдэвид… У каждого есть своя изюминка, но лучший пока Овечкин. Как бомбардир, как лидер, как голеадор. Можно быть лучшим в команде, но не главным голеадором. Можно забивать, но не быть лучшим в команде. Самое главное, что он — лидер во всех отношениях. Лидер своей команды!», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

В текущем сезоне у 37-летнего российского нападающего 15 голов, а за карьеру в НХЛ — 795 голов. Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 99 шайб. На счету канадца 894 гола.