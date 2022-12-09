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Нападающий «Рейнджерс» выставлен на драфт отказов

Нападающий «Рейнджерс» выставлен на драфт отказов
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер выставлен клубом на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своих социальных сетях.

Также, по информации Фридмана, проходить данную процедуру отправились нападающий Кевин Руни («Калгари»), форвард Тайлер Бенсон («Эдмонтон») и чешский игрок атаки Мартин Каут («Колорадо»).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Карпентер сыграл 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. Он перебрался в состав «копов» в минувшее межсезонье. Ранее он выступал за «Калгари», «Чикаго», «Вегас» и «Сан-Хосе».

«Нью-Йорк Рейнджерс» набрали 31 очко в 28 матчах сезона-2022/2023 и занимают пятое место в Столичном дивизионе, отставая на один балл от «Айлендерс» и «Питтсбурга».

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