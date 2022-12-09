«Да пошли они к чёрту!» Хара вспомнил самый возмутительный эпизод финала Кубка Стэнли-2011

Шестикратный участник матча всех звёзд НХЛ, бывший словацкий защитник Здено Хара рассказал, что был возмущён поведением игроков «Ванкувер Кэнакс» в финале Кубка Стэнли 2011 года, в котором его «Бостон» выиграл в серии 4-3.

«После поражения в двух играх в Ванкувере мы увидели, как их игроки выходили на лёд в TD Garden (домашняя арена «Брюинз» — прим. «Чемпионата») и начали тренироваться, как они будут поднимать Кубок и передавать его друг другу. Мы увидели это, и подумали: «Да пошли они к чёрту, мы не позволим этому случиться». Это только подстегнуло нас.

Но это ещё не всё. Мы слышали о некоторых вещах. Ходили слухи, что они звонили в лигу и спрашивали, кажется это было после… Я не помню после какой игры… Они звонили в лигу и спрашивали какое количество людей или членов семей они могут пригласить на лёд после того, как выиграют Кубок», — сказал Хара в эфире подкаста Games with Names.