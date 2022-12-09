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Шатаут Ильи Самсонова помог «Торонто» разгромить «Лос-Анджелес»

Шатаут Ильи Самсонова помог «Торонто» разгромить «Лос-Анджелес»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

В первом периоде голов не было. Но на 26-й минуте хозяева отличились дважды. Сначала забил Пьер Энгвалль, а через 15 секунд голом нас порадовал и Давид Кемпф. Ещё через минуту отличился за хозяев и Вильям Нюландер. На 34-й минуте забил Митчелл Марнер. А точку в матче поставил Остон Мэттьюс на 50-й минуте.

Шатаут на счету российского голкипера хозяев Ильи Самсонова. Россиянин совершил 29 сейвов.

Этот матч стал уже 21-м для Марнера, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Его результативная серия стартовала 28 октября матчем с «Сан-Хосе» и является третьей в истории по продолжительности среди действующих игроков лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Чикаго» Патрик Кейн, чья результативная серия с 17 октября по 15 декабря 2015 года составила 26 матчей. Второе место занимает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (25 матчей в период с 5 ноября по 28 декабря 2010 года).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Энгвалль (Тимминс, Керфут) – 25:10 (5x4)   2:0 Кемпф (Керфут) – 25:36 (5x5)   3:0 Нюландер (Бантинг, Холл) – 26:16 (5x5)   4:0 Марнер – 33:29 (5x5)   5:0 Мэттьюс (Бантинг, Нюландер) – 49:37 (5x5)
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