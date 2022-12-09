Шатаут Ильи Самсонова помог «Торонто» разгромить «Лос-Анджелес»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.



В первом периоде голов не было. Но на 26-й минуте хозяева отличились дважды. Сначала забил Пьер Энгвалль, а через 15 секунд голом нас порадовал и Давид Кемпф. Ещё через минуту отличился за хозяев и Вильям Нюландер. На 34-й минуте забил Митчелл Марнер. А точку в матче поставил Остон Мэттьюс на 50-й минуте.



Шатаут на счету российского голкипера хозяев Ильи Самсонова. Россиянин совершил 29 сейвов.



Этот матч стал уже 21-м для Марнера, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Его результативная серия стартовала 28 октября матчем с «Сан-Хосе» и является третьей в истории по продолжительности среди действующих игроков лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Чикаго» Патрик Кейн, чья результативная серия с 17 октября по 15 декабря 2015 года составила 26 матчей. Второе место занимает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (25 матчей в период с 5 ноября по 28 декабря 2010 года).