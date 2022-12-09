20 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 19-й минуте матча канадский нападающий хозяев Крис Тирни открыл счёт голам в игре. На 22-й минуте преимущество команды удвоил Ээту Луостаринен. На 23-й минуте Джош Махура увеличил преимущество хозяев. На 29-й минуте Йонатан Берггрен отыграл одну шайбу для гостей. Но спустя шесть минут за хозяев забил Мэтт Кирстед, а ещё через минуту финальный счёт на табло установил Мэттью Ткачук.
За хозяев ворота защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На счету вратаря 20 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2022, пятница. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Тирни (Стаал) – 18:05 (5x5) 2:0 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 21:47 (5x5) 3:0 Махура (Беннетт, Ткачук) – 22:45 (5x5) 3:1 Берггрен (Копп, Рэймонд) – 28:08 (5x4) 4:1 Кирстед (Казинс, Стаал) – 34:25 5:1 Ткачук (Вераге, Экблад) – 35:37 (5x5)
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