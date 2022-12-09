«Даллас» переиграл «Оттаву» в овертайме, у Дениса Гурьянова – «-2»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На 6-й минуте счёт открыл за хозяев Миро Хейсканен. Через минуту он уже оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 14-й минуте Дерик Брассар отыграл один гол. На 19-й минуте Тома Шабо сравнял счёт.
Во втором периоде голов не было. Но на второй минуте третьего отрезка игры Трэвис Хэмоник вывел гостей вперёд. Но на 55-й минуте Нильс Лундквист перевёл игру в овертайм. Решающий гол на счету Тайлера Сегина.
Российский нападающий победителей Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-2». А у проигравшей команды играл российский защитник Никита Зайцев, который очков не набрал.
- 9 декабря 2022
-
07:41
-
07:35
-
07:25
-
06:31
-
06:05
-
05:52
-
05:34
-
04:48
-
04:02
-
02:02
- 8 декабря 2022
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
21:53
-
21:50
-
21:36
-
21:25
-
21:20