«Даллас» переиграл «Оттаву» в овертайме, у Дениса Гурьянова – «-2»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.



На 6-й минуте счёт открыл за хозяев Миро Хейсканен. Через минуту он уже оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 14-й минуте Дерик Брассар отыграл один гол. На 19-й минуте Тома Шабо сравнял счёт.



Во втором периоде голов не было. Но на второй минуте третьего отрезка игры Трэвис Хэмоник вывел гостей вперёд. Но на 55-й минуте Нильс Лундквист перевёл игру в овертайм. Решающий гол на счету Тайлера Сегина.

Российский нападающий победителей Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-2». А у проигравшей команды играл российский защитник Никита Зайцев, который очков не набрал.