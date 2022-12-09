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«Даллас» переиграл «Оттаву» в овертайме, у Дениса Гурьянова – «-2»

«Даллас» переиграл «Оттаву» в овертайме, у Дениса Гурьянова – «-2»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 6-й минуте счёт открыл за хозяев Миро Хейсканен. Через минуту он уже оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 14-й минуте Дерик Брассар отыграл один гол. На 19-й минуте Тома Шабо сравнял счёт.

Во втором периоде голов не было. Но на второй минуте третьего отрезка игры Трэвис Хэмоник вывел гостей вперёд. Но на 55-й минуте Нильс Лундквист перевёл игру в овертайм. Решающий гол на счету Тайлера Сегина.

Российский нападающий победителей Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-2». А у проигравшей команды играл российский защитник Никита Зайцев, который очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хейсканен (Павелски, Хинц) – 05:07 (5x5)   2:0 Хейсканен (Джонстон, Лундквист) – 06:55 (5x5)   2:1 Брассар (Батерсон) – 13:52 (5x5)   2:2 Шабо (Ткачук, Жозеф) – 18:47 (5x5)   2:3 Хэмоник (Дебринкэт, Сандерсон) – 41:27 (5x5)   3:3 Лундквист (Хинц) – 54:54 (5x5)   4:3 Сегин (Джонстон) – 64:30 (3x3)
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