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Нападающий «Сибири»: хотел бы перенять интеллект Кучерова и бросок Мэттьюса

Нападающий «Сибири»: хотел бы перенять интеллект Кучерова и бросок Мэттьюса
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Нападающий «Сибири» Иван Климович рассказал, какие качества он хотел бы перенять у известных хоккеистов КХЛ и НХЛ.

«Могу выделить несколько игроков, которым симпатизирую. Если говорить про бросок, то это Остон Мэттьюс, про хоккейный интеллект — Никита Кучеров, про скиллы и технику — молодая звезда Тревор Зеграс, ну и любой человек хотел бы скорость Коннора Макдэвида.

Если брать игроков КХЛ, то нравится бросок Теэму Пулккинена и Максима Шалунова. Нравится игра «Торпедо» в плане хоккейного интеллекта, там много кто хорошо понимает игру. В плане техники выбрал бы Сергея Толчинского и Алексея Кручинина», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по мск.

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