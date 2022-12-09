Самсонов — о первом шат-ауте за «Торонто»: невероятная работа всей команды

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свой первый сухой матч за «Мэйпл Лифс» – с «Лос-Анджелесом» (5:0).
«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Отменённый гол, который позволил сохранить шат-аут? Спасибо богу и спасибо видеотренерам за челлендж. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза (улыбается)», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто».
В начале третьего периода хоккеист «Кингз» Дрю Даути забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за офсайда. Таким образом, Самсонов сохранил ворота в неприкосновенности и довёл матч до сухой победы, отразив все 29 бросков.
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 10 матчей за «Торонто», восемь побед и процент отражённых бросков 93,3%.
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