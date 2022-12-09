Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула отправлен в АХЛ
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула отправлен в клуб АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», сообщает пресс-служба «лётчиков». Вместо него в основную команду вызван игрок обороны Кэм Йорк.
В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 11 матчей, в которых Замула набрал два очка за результативные передачи, показатель полезности составил «-1». «Филадельфия» после 27 матчей регулярного чемпионата НХЛ занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.
Егор Замула является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира — 2020.
Воспитанник Челябинска в России играл за юношеские команды «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», после чего уехал в Канаду, в Западную хоккейную лигу, где играл за клубы «Реджина Пэтс» и «Калгари Хитмен».
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