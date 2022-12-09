Летанг — о возвращении к тренировкам: хоккей — моя страсть, я не могу отказаться от него

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал возвращение к тренировкам через 10 дней после инсульта. Накануне ветеран провёл полную тренировку с командой.



«Инсульт — страшное слово. Мне повезло, что у нас такой отличный медицинский персонал в клубе. Я знаю, что нахожусь в надёжных руках. Мне повезло, что эти проблемы проходят сами собой и я могу вернуться к нормальной жизни. Люди хорошо знают меня и знают, что хоккей — это моя страсть. Я не могу просто взять и отказаться от него.

В то же время я понимаю всю серьёзность ситуации. Я знаю обо всех рисках, на которые иду. Если угрозы моему здоровью не будет, то я продолжу играть», — цитирует Летанга пресс-служба НХЛ.

30 ноября хоккеист перенёс второй инсульт в своей жизни. Первый случай был зафиксирован 9 февраля 2014 года. Тогда врачи разрешили Летангу продолжить карьеру, принимая препараты, разжижающие кровь. Летом 35-летний защитник подписал новый шестилетний контракт с клубом на $ 36,6 млн.