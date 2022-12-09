Летанг — о возвращении к тренировкам: хоккей — моя страсть, я не могу отказаться от него

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал возвращение к тренировкам через 10 дней после инсульта. Накануне ветеран провёл полную тренировку с командой.
«Инсульт — страшное слово. Мне повезло, что у нас такой отличный медицинский персонал в клубе. Я знаю, что нахожусь в надёжных руках. Мне повезло, что эти проблемы проходят сами собой и я могу вернуться к нормальной жизни. Люди хорошо знают меня и знают, что хоккей — это моя страсть. Я не могу просто взять и отказаться от него.
В то же время я понимаю всю серьёзность ситуации. Я знаю обо всех рисках, на которые иду. Если угрозы моему здоровью не будет, то я продолжу играть», — цитирует Летанга пресс-служба НХЛ.
30 ноября хоккеист перенёс второй инсульт в своей жизни. Первый случай был зафиксирован 9 февраля 2014 года. Тогда врачи разрешили Летангу продолжить карьеру, принимая препараты, разжижающие кровь. Летом 35-летний защитник подписал новый шестилетний контракт с клубом на $ 36,6 млн.
- 9 декабря 2022
-
11:25
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:02
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
07:41
-
07:35
-
07:25
-
06:31
-
06:05
-
05:52
-
05:34
-
04:48
-
04:02
-
02:02
- 8 декабря 2022
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:28