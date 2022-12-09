«Трактор» обменял защитника Кулика в «Амур» на нападающего Перескокова

«Трактор» отправил в «Амур» защитника Евгения Кулика, получив взамен нападающего Вадима Перескокова, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В текущем сезоне Кулик провёл за челябинский клуб 23 игры, в которых результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «-7». Всего за «Трактор» защитник провёл 76 матчей и набрал девять (1+8) очков. В прошлом сезоне защитник с челябинской командой стал бронзовым призером чемпионата КХЛ – 2021/2022.

29-лений Перескоков в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб восемь матчей, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «-4». Всего в КХЛ на счету Перескокова 93 матча и 14 (4+10) очков.