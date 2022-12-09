И. Климович: на сборах с Мартемьяновым узнал пару новых фраз
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Нападающий «Сибири» Иван Климович рассказал, что главный тренер новосибирской команды Андрей Мартемьянов является отличным мотиватором, который может завести команду.
«Можно сказать, что он тренер-мотиватор, который умеет найти подходящие ключи, способы, слова, жесты и эмоции, чтобы взбодрить команду. Пару новеньких слов и фраз я узнал за то время, что был в основной команде, но там с матом (смеётся). Очень много говорит о том, что мы должны быть едины как команда и думать о том, какую роль каждый играет для команды, он вносит такую философию», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
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