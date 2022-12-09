Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сибири» — о любимых книгах: в детстве нравился Жюль Верн

Форвард «Сибири» — о любимых книгах: в детстве нравился Жюль Верн
Комментарии

Нападающий «Сибири» Иван Климович рассказал, что он выберет между фильмом и книгой, и сообщил о своих предпочтениях в сфере кинематографии.

«Я больше фильмы смотрю. Очень понравился фильм «Американский неудачник», основан на реальной истории, мне нравится такое, это очень мотивирует, как и «Человек, который изменил всё». Из книг в подростковом возрасте нравились произведения Жюля Верна — «20 000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», а сейчас увлекаюсь не так сильно. Сейчас читаю Библию», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:

«Сейчас я читаю Библию». Большое интервью с новым российским хоккейным талантом «Сейчас я читаю Библию». Большое интервью с новым российским хоккейным талантом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022