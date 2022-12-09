Форвард «Сибири» — о любимых книгах: в детстве нравился Жюль Верн

Нападающий «Сибири» Иван Климович рассказал, что он выберет между фильмом и книгой, и сообщил о своих предпочтениях в сфере кинематографии.

«Я больше фильмы смотрю. Очень понравился фильм «Американский неудачник», основан на реальной истории, мне нравится такое, это очень мотивирует, как и «Человек, который изменил всё». Из книг в подростковом возрасте нравились произведения Жюля Верна — «20 000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», а сейчас увлекаюсь не так сильно. Сейчас читаю Библию», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: