Форвард «Сибири» — о любимых книгах: в детстве нравился Жюль Верн
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Нападающий «Сибири» Иван Климович рассказал, что он выберет между фильмом и книгой, и сообщил о своих предпочтениях в сфере кинематографии.
«Я больше фильмы смотрю. Очень понравился фильм «Американский неудачник», основан на реальной истории, мне нравится такое, это очень мотивирует, как и «Человек, который изменил всё». Из книг в подростковом возрасте нравились произведения Жюля Верна — «20 000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», а сейчас увлекаюсь не так сильно. Сейчас читаю Библию», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
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