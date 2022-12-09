Нападающий «Сибири» — о «витиеватом» хоккее: в атаке от нас всегда просят креатив

Нападающий «Сибири» Иван Климович сообщил, в каком стиле играет новосибирская команда, и подчеркнул, что тренеры просят креативно играть в нападении.

«Многие считают, что у команды какой-то суперзакрытый оборонительный стиль. Понятно, что в обороне играем терпеливо, но в атаке Андрей Алексеевич (Мартемьянов, главный тренер «Сибири». — Прим. «Чемпионата») всегда говорит, чтобы мы творили и играли с креативом. У «Сибири» есть достаточно исполнителей, у которых техника и понимание игры на высоком уровне, за которыми приятно смотреть, жёстких рамок в атаке нет», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: