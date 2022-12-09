Стал известен расширенный состав сборной Беларуси для подготовки к Кубку Первого канала

Стал известен состав сборной Беларуси для подготовки к Кубку Первого канала. 11 декабря команда проведёт тренировку на «Минск-арене», сообщает сайт федерации хоккея Беларуси.



Вратари: Алексей Колосов, Алексей Снытко (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Городецкий (ХК «Брест», Betera-Экстралига).



Защитники: Кирилл Готовец (ХК «Динамо-Москва», КХЛ), Сергей Сапего, Илья Сушко, Дмитрий Дерябин (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Ерёменко (ХК «Металлург Мг», КХЛ), Павел Денисов (ХК «Северсталь», КХЛ), Даниил Бокун (ХК «Торпедо», КХЛ), Павел Воронов ( ХК «Металлург Нк», ВХЛ), Тимофей Ковгореня, Максим Глинский, Константин Волочко, Кирилл Гришков (все – ХК «Динамо-Шинник», МХЛ), Олег Пожиган (ХК «Шахтёр-Солигорск», Betera-Экстралига), Кирилл Стремоухов (Беларусь U18, Высшая лига).



Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Роман Горбунов, Игорь Мартынов, Валентин Демченко, Егор Игнатенко, Мирослав Михалёв (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Шейн Принс (ХК «Спартак», КХЛ), Владислав Кодола, Максим Сушко, Александр Скоренов (все – ХК «Динамо-Москва», КХЛ), Василий Филяев (ХК «Горняк-УГМК», ВХЛ), Егор Чезганов (ХК «Химик» Воскресенск, ВХЛ), Даниил Сотишвили, Егор Клавдиев, Иван Аношко, Степан Звягин (все – ХК «Динамо-Шинник», МХЛ), Сергей Кузнецов, Илья Спат (оба – ХК «Металлург-Жлобин», Betera-Экстралига), Арсений Ковгореня (ХК «Юность-Минск», Betera-Экстралига).

В тренерский штаб Крэйга Вудкрофта войдут Павел Перепёхин, Дмитрий Филиппович и Сергей Коньков. Генеральный менеджер сборной Беларуси – Михаил Грабовский.



Сообщается, что в окончательный состав сборной Беларуси для участия в Кубке Первого канала войдут 28 хоккеистов. Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве.