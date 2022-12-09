Ишматов: я за сокращение лимита на легионеров КХЛ. Это на Западе разрушили хоккейный союз

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поддержал сокращение лимита на легионеров до трёх в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я за сокращение лимита на легионеров. Это логично. Много своих кадров, много дворцов спорта, есть тренеры, созданы приличные условия. Понимаю, что есть люди, которые хотят видеть иностранных игроков. Но не мы в такой ситуации виноваты, это на Западе разрушили хоккейный союз между Европой, Северной Америкой и Россией. У тренеров есть задача обучить новое поколение. На что, конечно, потребуется время, но это надо делать.

Без легионеров уровень игры в КХЛ упадёт? Это вопрос внутренней политики Федерации хоккея России и министерства спорта. Если падает уровень, надо искать таланты, нужны сознательные тренеры, которые знают теорию, методики и хотят самовыразиться в российском хоккее. Каждый тренер должен отвечать за развитие нашего, родного хоккея», — цитирует Ишматова «РБ Спорт».

Напомним, многие заслуженные ветераны отечественного хоккея поддержали сокращение лимита на легионеров в КХЛ. В то же время достаточно экспертов высказывались против такого решения, считая, что оно приведёт лишь к деградации лиги и российских игроков в частности.