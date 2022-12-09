На Кубке Первого канала пройдёт первый международный турнир по хоккею в формате 3х3

В рамках Кубка Первого канала на льду «ЦСКА Арены» пройдёт первый международный турнир по хоккею в формате 3х3, сообщает официальный сайт ФХР.
Согласно регламенту матчи состоят из трёх периодов по семь минут, в случае ничьей проводится серия бросков для определения победителя. При нарушениях правил вместо удаления назначается штрафной бросок. Пробросы не фиксируются, силовые приёмы запрещены.
В турнире примут участие сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая. Начало турнира — 16 декабря в 19:00 мск. Таким образом, Россия станет первой в мире страной-организатором международного турнира по хоккею 3х3 среди национальных сборных.
Матчи основного турнира Кубка Первого канала пройдут с 15 по 18 декабря в Москве на льду «ЦСКА Арены». Напомним, в турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
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