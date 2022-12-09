«Многие думали, что я просто решил покинуть Калгари». Годро — о переходе в «Коламбус»

Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро рассказал, как принимал решение о выходе на рынок свободных агентов и подписании контракта с «Блю Джекетс» в прошедшее межсезонье. Канадец на протяжении девяти сезонов защищал цвета клуба «Калгари Флэймз».

«Это было очень близко. Я знаю, что многие думали, что я просто решил покинуть Калгари, но это не так. Это было одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Я сидел там, оставалось где-то восемь часов до открытия рынка свободных агентов, и я всё ещё думал о переподписании контракта с «Калгари».



Так что да, это было очень близко. Я знаю, что многие люди мне не поверят, но я помню, как сидел с моей мамой и женой, принять решение было очень, очень тяжело. Я не знал, что делать», — цитирует нападающего The Score.

Завтра, 10 декабря, Годро впервые сыграет против своей бывшей команды «Калгари» в домашнем матче «Коламбуса». Начало встречи – в 3:00 мск. В текущем сезоне на счету Годро 28 (9+19) очков в 25 матчах.