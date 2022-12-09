В «Вашингтоне» оценили выступление Овечкина и Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре российских нападающих клуба Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Кроме того, специалист высказался о сложностях в атаке.

«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был. Эти ребята должны вести за собой нашу команду. Это просто реальность.



Сложности в атаке? Думаю, какое-то время мы имели проблемы из-за отсутствия правильных бросков, а потом вернулся Оши, и всё стало заметно иначе. Когда Ош в нашем составе, соперники должны уважать то, какая угроза исходит от Оши. Нам этого не хватало, когда его не было в составе. Они могли слишком много блокировать Ови», — приводит слова Маклеллана The Athletic.