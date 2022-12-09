В «Вашингтоне» оценили выступление Овечкина и Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре российских нападающих клуба Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Кроме того, специалист высказался о сложностях в атаке.
«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был. Эти ребята должны вести за собой нашу команду. Это просто реальность.
Сложности в атаке? Думаю, какое-то время мы имели проблемы из-за отсутствия правильных бросков, а потом вернулся Оши, и всё стало заметно иначе. Когда Ош в нашем составе, соперники должны уважать то, какая угроза исходит от Оши. Нам этого не хватало, когда его не было в составе. Они могли слишком много блокировать Ови», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
- 9 декабря 2022
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
16:57
-
16:24
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
14:55
-
14:55
-
14:09
-
14:05
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
12:03
-
11:25
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:02
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
07:41
-
07:35
-
07:25
-
06:31