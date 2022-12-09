Форвард «Торонто» с размаху ударил соперника клюшкой по шее
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз» произошёл вопиющий инцидент.
На 42-й минуте при счёте 4:0 в пользу «кленовых листьев» шведский нападающий выигрывающей команды Пьер Энгвалль повздорил с канадским защитником «королей» Шоном Дурзи. Хоккеисты в центре площадки сначала столкнулись клюшками. Затем Энгвалль нанёс своей удар сопернику по шее. За это нападающий получил удаление до конца встречи.
Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
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