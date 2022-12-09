«Аргументация меня никак не убедила». Гендиректор «Сибири» — о лимите на легионеров

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский на совещании руководителей клубов КХЛ поделился мыслями о новом лимите на легионеров.
«Все вопросы обсуждались насущные, в этом и прелесть. Например, работа клубов по привлечению молодёжи на стадион, возможное сокращение перерывов с 17 до 15 минут, возвращение трёхочковой системы, формат плей-офф на следующий сезон.
Касались ли обсуждения принятого решения по лимиту на легионеров? Только вскользь. Просто объявили о решении — и всё. Какой смысл уже что-то обсуждать? Безусловно, это напрягает, когда каждый раз нас ставят перед фактом. Я всегда говорил, что роль флюгера выполнять неправильно. Должен быть разумный консерватизм в темах и направлениях развитий. Сейчас, повторюсь, это всё обсуждать уже бессмысленно, но аргументация меня никак не убедила», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 декабря 2022
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