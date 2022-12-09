В «Сибири» рассказали о ходе переговоров с легионерами команды
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский на совещании руководителей клубов КХЛ рассказал о трансферных новостях команды. Специалист отметил, что сейчас ведутся переговоры о новых контрактах с двумя легионерами новосибирской команды.
«Мы только начали переговорный процесс с Тревором Мёрфи и Тейлором Беком. Не могу называть условия, но кое-какие контуры я уже понимаю. Знаю, о чём будет идти речь, когда мы перейдём к конкретике. Они играют в «Сибири» не только вдвоём, у нас же есть вся команда. Нужно понять общий бюджет клуба, который ещё не определён, а уже дальше впитывать игроков в него. Конечно, сохранить их будет тяжело. Но это было очевидно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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