Гомоляко — о лимите: хоккеисты, которые не умеют делать подкидку, будут получать миллионы

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о лимите на легионеров.

«Я в этом году уже говорил, что надо перекрёстный (плей-офф. — Прим. «Чемпионата») делать. Ну нормально, мне понравилось, что первый круг играем в своих конференциях, а потом перекрёстный. Абсолютно нормально.

Почему этого нельзя сделать — из-за денег? Я думаю, что о деньгах здесь нет никакой речи. Я думаю, что примут это всё. С восьмого или девятого года этот формат, нужно идти вперёд.

Лимит на легионеров поднимет их стоимость? Меня больше тревожит, что средние игроки российские запросят большие игры. Некоторые хоккеисты, которые не умеют делать подкидку, будут получать миллионы. Я считаю, что это неправильно», — передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.