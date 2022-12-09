В «Тракторе» высказались о будущем Шумакова и Гатиятулина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин на совещании руководителей клубов КХЛ рассказал о перестановках в клубе.
«Что касается будущего Сергея Шумакова, то мы в целом подведём некий итог, сейчас есть время. Мы с тренерским штабом проанализируем выступление того или иного хоккеиста. И уже потом будем принимать кадровые решения. По Анвару Гатиятулину я уже неоднократно выражал свою позицию. Считаю, что нам вместе необходимо выходить из этой сложной ситуации. Я намерен её придерживаться и приложить все усилия, чтобы мы вместе с Анваром, со всеми ребятами и тренерским штабом из неё вышли. В сложную ситуацию могут попасть все, никто от этого не застрахован. Ситуация на самом деле очень сложная. Я верю в то, что наш коллектив способен преодолеть эти трудности.
Я думаю, что причины нынешней ситуации в целом в области психологии. Тем не менее одной причины быть не может. Почему решили поменять помощников Гатиятулина? Считаем, что тренерский штаб нуждался в усилении. Это своего рода управленческая команда. У нас хороший ресурс, много мастеровитых игроков. Мы посчитали необходимым усилить управленческую команду», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 декабря 2022
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