Руководитель «Салавата Юлаев» раскритиковал заседание совета директоров КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаев» Ринат Баширов раскритиковал заседание совета директоров КХЛ
«Уроки хоккея в школе были главным вопросом. У меня такое ощущение сложилось. Был большой доклад. Я бы построил по-другому. Самые интересные вопросы были в конце, когда все устали.
Когда узнали, что будет обсуждение, приказ вышел до сегодняшнего заседания. Я думаю, что, когда коллеги говорят Минспорта это сделало и деваться некуда, это незнание административной структуры Российской Федерации. Министерство финансов и общественная организация «Федерация хоккея» (России. — Прим. «Чемпионата») конечно, уважаемые. Но в структуре власти это организации не первого и не второго порядка, может быть, третьего. И если есть дискуссия от клубов о том, что этого делать не надо, эту дискуссию нужно поднимать и сообщать.
Есть орган, который смотрит на это с другой стороны – более политический – Администрация президента Российской федерации, сам глава государства. Если он видит, что клубы – это отображение мнения болельщиков, то они, конечно, примут другие решения и подскажут Министерству спорта, какое решение нужно принять. К сожалению, лига этим не воспользовалась. Я бы этим воспользовался.
Сейчас иностранцы говорят: «Мы готовы подписать, но на два года». Нам сейчас что делать? Я не знаю, кого выбрать на следующий год, понимаете. Отсутствие дискуссии сегодня меня удивило. В конце представитель «Адмирала» высказал, что у них клуб совсем молодой, который не сможет компенсировать (отъезд легионеров. — Прим. «Чемпионата»).
С этого (вопроса о лимите. — Прим. «Чемпионата») прям начали, но так начали, чтобы дискуссии не было», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 декабря 2022
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