Морозов рассказал, как обстоят дела с возвращением «Лады» в КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги рассказал, как обстоят дела с возвращением тольяттинской «Лады». Кроме того, бывший хоккеист ответил на вопрос о ситуации с «Югрой».
«Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведём дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года. В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады».
От «Югры» пока что никаких заявок не поступало, у нас была практика игры с нечётным количеством клубов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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