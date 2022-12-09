Морозов рассказал, как обстоят дела с возвращением «Лады» в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги рассказал, как обстоят дела с возвращением тольяттинской «Лады». Кроме того, бывший хоккеист ответил на вопрос о ситуации с «Югрой».

«Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведём дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года. В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады».

От «Югры» пока что никаких заявок не поступало, у нас была практика игры с нечётным количеством клубов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.