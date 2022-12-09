Президент КХЛ оценил успешность введения аренд в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов рассказал, как обстоят дела с арендой в лиге и о контрмерах после сокращения лимита.

«Вопрос о сокращении заявки клубов поднимался, прорабатывался. Заявку можно сократить, но в клубе ВХЛ, в системе игроки останутся. Аренда? Аренда у нас есть, и она хорошо работает в нынешнем сезоне. Мы давно говорили, чтобы клубы пользовались этим инструментом.



Контрмеры после сокращения лимита? Мы всегда думаем о конкуренции. Здесь должна аренда лучше работать, повторюсь. Мы думаем об этом, но это вопрос не одного дня. Как вы знаете, у нас последний год существует стратегия развития лиги, в 2023 году мы представим новую стратегию. Дайте нам над ней поработать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.