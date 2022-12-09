Морозов рассказал, кто в КХЛ выделяется при общей проблеме посещаемости

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ поделился мнением о проблемах в Континентальной хоккейной лиге с посещаемостью.

«Согласен, что есть проблема пустых стадионов, мы эту тему поднимали. Посещаемость не радует нас, надеялись на другие цифры после пандемии. Мы озабочены этим, донесли до клубов. Сейчас единственный, наверное, кто выделяется, — это «Авангард» со своим новым 12-тысячником», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что лучшим стадионом по заполняемости в сезоне-2022/2023 является арена «Нагорный» в Нижнем Новгороде — 97,2%. В топ-3 также входят стадион «Авангарда» в Омске «G-Драйв-Арена» (96,1%) и СКА в Санкт-Петербурге — «Ледовый дворец» (84,3%).