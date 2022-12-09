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Морозов: КХЛ видит сомнительность сделок СКА и «Сочи». Но пока регламент не нарушен

Морозов: КХЛ видит сомнительность сделок СКА и «Сочи». Но пока регламент не нарушен
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Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов рассказал, как в Континентальной хоккейной лиге относятся к частым сделкам между СКА и «Сочи».

«Нет понимания, вернётся ли «Куньлунь» в Китай. Потому что никто не знает, как наши клубы будут летать через границу. Будем смотреть и на политическую, и на эпидемиологическую обстановку.

Мы указываем на сомнительность сделок «Сочи» и СКА, но пока нет нарушений регламента. Мы поднимаем этот вопрос с клубами, будем смотреть, чтобы не происходили такие обмены. Сегодня, кстати, вспоминали ещё и переход Владислава Каменева в ЦСКА из СКА транзитом через «Сибирь». Такие сделки бьют по потолку зарплат», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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