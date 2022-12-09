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Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможности выменять новых игроков

Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможности выменять новых игроков
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос, может ли клуб выменять новых хоккеистов в атаку. Специалист видит в этом проблему из-за нападающих Тома Уилсона и Никласа Бекстрёма, помещённых в список долгосрочно травмированных.

«Это тяжело для команды с игроками в списке долгосрочно травмированных. Вы знаете, эти двое делают успехи. Мы должны иметь свободное место, чтобы вернуть их в состав. Дабы помочь нашей команде, нужно найти парня с завершением на высоком уровне, парня из топ-6, но их зарплаты — $ 5 млн, $ 6 млн. Вы не можете ставить такого игрока в состав, пока дожидаешься двух парней из списка долгосрочно травмированных. Вот почему мы говорим, что наши лучшие парни должны вести нас за собой до момента, пока те двое не вернутся», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

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