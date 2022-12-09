В «Вашингтоне» высказались о российском нападающем Иване Мирошниченко

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о молодых хоккеистах клуба. Кроме того, он высказался о российском форварде Иване Мирошниченко.
«Макмайкл и Лапьер? Я думаю, что им обоим нужно время. Это будет идеально. Нам потребовалось некоторое время, чтобы подвести Макмайкла к основе, но… он убивает большинство соперника, играет в центре, выходит на большинство, так что он получает много хорошего игрового времени. Мы надеемся, что его игра будет развиваться, его уверенность может расти, и мы увидим, каким он будет в конце года.
Мирошниченко? Он должен был сыграть матч в КХЛ. Это будет забавно посмотреть за его игрой. Он очень хорошо играл, вернувшись после болезни, и все отчёты о его здоровье были хорошими. Позитивные новости», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
- 9 декабря 2022
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