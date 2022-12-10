Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта, Маркус Юханссон, Ларс Эллер (пустые ворота), а также российский нападающий Александр Овечкин (пустые ворота), на счету которого в этой встрече одна результативная передача. Российский защитник Александр Алексеев также отметился ассистом.
Единственную шайбу гостей забросил Адам Ларссон.
Напомним, Александр Овечкин забросил 16-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету также 14 результативных передач.
В параллельном матче «Коламбус» обыграл «Калгари», а «Питтсбург» в овертайме оказался сильнее «Баффало». На счету Евнения Малкина — ассист.
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