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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта, Маркус Юханссон, Ларс Эллер (пустые ворота), а также российский нападающий Александр Овечкин (пустые ворота), на счету которого в этой встрече одна результативная передача. Российский защитник Александр Алексеев также отметился ассистом.

Единственную шайбу гостей забросил Адам Ларссон.

Напомним, Александр Овечкин забросил 16-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету также 14 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Ларссон (Гики, Кульман) – 17:51 (5x5)   1:1 Манта (Ирвин, Алексеев) – 25:20 (5x5)   2:1 Юханссон (Милано, Овечкин) – 33:15 (5x4)   3:1 Эллер – 58:54 (en)   4:1 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 59:56 (en)

В параллельном матче «Коламбус» обыграл «Калгари», а «Питтсбург» в овертайме оказался сильнее «Баффало». На счету Евнения Малкина — ассист.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лайне (Рослович, Чинахов) – 01:02 (5x5)   2:0 Робинсон – 22:52 (5x5)   2:1 Стоун (Баклунд, Ханифин) – 57:26 (6x5)   3:1 Курали (Дженнер, Оливье) – 59:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Малкин, Питри) – 35:36 (5x4)   1:1 Олофссон (Джост, Миттельштадт) – 38:08 (5x5)   2:1 Скиннер (Томпсон, Миттельштадт) – 39:15 (5x5)   2:2 Ракелль (Хайнен) – 42:53 (5x5)   2:3 Макгинн (Капанен, Рутта) – 56:30 (5x5)   3:3 Окпосо (Куинн, Миттельштадт) – 58:30 (5x4)   3:4 Картер (Ракелль, Малкин) – 61:36 (4x3)
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