Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 5 голов

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу данной встречи заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ. С передачами ему помогли Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до пяти шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.