Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 5 голов

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 5 голов
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу данной встречи заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ. С передачами ему помогли Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до пяти шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Новость по теме
Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 98 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022