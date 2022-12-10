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Овечкин забил 500-й гол в равных составах

Овечкин забил 500-й гол в равных составах
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ. Для Овечкина этот гол стал 500-м в равных составах. Больше, чем у Овечкина, таких голов только у Яромира Ягра (538), Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).

Напомним, заброшенными шайбами в этом матче в составе победителей отметились Энтони Манта, Маркус Юханссон, Ларс Эллер. Единственную шайбу гостей забросил Адам Ларссон.

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