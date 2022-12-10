Александр Овечкин превзошёл достижение Ги Лефлёра для крайних форвардов в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой и результативной передачей, что позволило ему превзойти достижение Ги Лефлёра по количеству матчей, в которых был забит как минимум один гол и сделана одна результативная передача. Таких матчей у Овечкина 237, и он находится на пятом месте по этому показателю.

Лидером является Яромир Ягр — 325 матчей. На третьем месте находится Горди Хоу — 290 игр. На четвёртом — Яри Курри — 246 игр.