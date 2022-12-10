41 сейв Шестёркина помог «Рейнджерс» победить «Колорадо», Панарин реализовал буллит

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

За «Колорадо» в этом матче отличился Микко Рантанен. Ему ассистировали Алекс Ньюхук и Самуэль Жирар. Шайба была заброшена в первом периоде.

В начале второго периода «Рейнджерс» отыгрались. Заброшенной шайбой отметился Брэйден Шнайдер. Ему ассистировали Баркли Гудроу и российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились вничью. В серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок реализовал Артемий Панарин, чем принёс победу своей команде. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 41 сейв.

Напомним, на счету Артемия Панарина в нынешнем сезоне шесть голов и 27 результативных передач в 28 матчах Национальной хоккейной лиги.