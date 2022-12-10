Мощный силовой приём Романова спровоцировал драку
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В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:4.
В середине второго периода мощным силовым приёмом отметился российский защитник «Айлендерс» Александр Романов. Россиянин жёстко встретил нападающего хозяев Майлза Вуда, за партнёра по команде моментально вступился Майкл Маклауд и набросился на Романова с кулаками. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу за драку, Маклауду дополнительно выписали две минуты за зачинщика и дисциплинарный штраф.
В прошедшем матче Романов отметился двумя результативными передачами, проведя три силовых приёма.
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