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Мощный силовой приём Романова спровоцировал драку

Мощный силовой приём Романова спровоцировал драку
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В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:4.

В середине второго периода мощным силовым приёмом отметился российский защитник «Айлендерс» Александр Романов. Россиянин жёстко встретил нападающего хозяев Майлза Вуда, за партнёра по команде моментально вступился Майкл Маклауд и набросился на Романова с кулаками. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу за драку, Маклауду дополнительно выписали две минуты за зачинщика и дисциплинарный штраф.

ВИДЕО

В прошедшем матче Романов отметился двумя результативными передачами, проведя три силовых приёма.

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